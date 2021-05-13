Індійський рамі: азартна карткова гра, яка подарує гострі відчуття і веселощі

Мільйони людей в Індії грають у рамі. Ця гра дуже цікава, а ще її легко опанувати. Усе, що потрібно, – це лише колода карт та інші гравці.

Граючи у рамі немає жодних шансів занудьгувати, адже на кожному кроці ця гра даруватиме гострі відчуття. А якщо вийти з гри переможцем, радість буде подвоєна. Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про найулюбленішу азартну гру Індії – Рамі.

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Гра в рамі – це вправа на мислення, яка допомагає думати по-новаторськи, щоб ухвалювати правильні рішення і формувати різні послідовності й набори. Вона передбачає використання математичних навичок, які допомагають підтримувати гостроту та активність розуму.

Трохи історії

Рамі – гра, яка існує в індійській культурі протягом століть і широко розповсюджена по всій країні. Індійці з давніх-давен грали в цю карткову гру, збираючись разом на свята та проводячи час один з одним. У рамі грають буквально на кожному кроці – пасажири в переповнених поїздах в Мумбаї, домогосподарки, пенсіонери, друзі між собою. Попри те, що вона родом зі Сполучених Штатів Америки, рамі дуже популярна в Індії з різних причин.

В Індії рамі вважається грою на спритність, що прирівнюється до ділової активності. Це означає, що грою можна легально насолоджуватися вдома або в громадських місцях. Таке правило встановили у 1968 році і затвердили Верховним судом Індії у 1996 році, коли було заявлено, що рамі вимагає значної майстерності. Ця законність дуже важлива, коли мова йде про азартну гру зі ставками.



В індійський Рамі можна грати у громадських місцях / Фото logincasino

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Мета гри

Рамі – м'яка форма азартної карткової гри.

1 – 352 і один Джокер2 – 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, В, Д, К, Т.

Мета гри в рамі – розташувати отримані карти в правильних наборах і послідовностях відповідно до правил та зробити дійсну заяву. Стратегічна і захоплива гра охоплює планування і прийняття рішень.

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Як грати

Правила гри доволі прості, проте потрібно розуміти своїх опонентів і швидко приймати аналітичні та математичні рішення, щоб зробити правильний хід в грі.

При грі від 2-х до 6-и гравців включно використовуються 2 колоди карт. Для більшої кількості гравців потрібні 3 колоди, відповідно в кожній колоді має бути по одному джокеру. Перед грою учасники визначають місця, де будуть сидіти в процесі. Будь-хто з гравців тасує колоду, а потім кожен витягає по одній карті. Після цього учасники згідно зі старшинством витягнутої карти обирають місця за столом – спочатку гравець з найстаршою картою, потім з молодшою тощо. Той, хто витягнув наймолодшу карту, стає здавачем. Починаючи з учасника праворуч, здавач роздає кожному по 13 карт. Одну карту кладуть по центру столу, щоб почати колоду скидання, а інші карти (резерв) кладуть на джокера, що лежить на столі у відкритому вигляді.



В Індії Рамі популярний серед усіх верств населення / Фото logincasino

Далі починається сам процес гри. Мета кожного гравця – сформувати свої 13 карт в послідовності або трійки.

Хід кожного учасника складається з кількох етапів. Він підіймає верхню карту скидання або верхню карту резерву, приймає її у свої руки й викладає одну непотрібну карту лицьовою стороною вгору на стопку скидання. Якщо гравець бере верхню карту зі скидання, то не може скинути її в цей же хід – потрібно скинути іншу карту.

Гра триває до того моменту, коли учасник вже має 13 карт, які утворюють пряму послідовність від двійки до туза включно. Отримуючи 14 карту, він скидає непотрібну карту і оголошує "Рамі".

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Рамі онлайн

Популярність гри в Індії призвела до створення безлічі онлайн-платформ для рамі в країні. З того часу, як гра вийшла в онлайн, вона справила ажіотаж в ігровому онлайн-просторі. Онлайн-рамі надає більше переваг у порівнянні з офлайн-версією.

Сайти пропонують ігри 24/7 та безліч спільнот, де гравці можуть спілкуватися, ділитися порадами та вчитися грати. Крім того, в онлайн-казино можна грати в рамі на реальні гроші. Відвідувачі тематичних сайтів можуть створювати приватні ігри з друзями або грати в публічні ігри проти незнайомців.



У рамі можна грати онлайн / Фото The Bridge

Головне, пам'ятати, що ставитися до азартних ігор потрібно відповідально, – наголошує онлайн-казино Cosmolot.

У Рамі багато цікавого. Правила легко вивчити, але освоєння самої гри може тривати довго.