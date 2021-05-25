Одружилися у повітрі: пара влаштувала весілля у літаку, щоб уникнути карантинних обмежень

Індійська пара вирішила обійти карантинні обмеження, що діють у країні, та влаштувала весілля на борту літака. На цьому святі було понад 160 гостей.

Нещодавно у штаті Тамілнад, звідки вилітав літак з молодятами, запровадили жорсткіші обмеження, які забороняють влаштовувати весілля більше ніж на 50 гостей. Саме тому пара вирішила відсвяткувати у такий незвичний спосіб.

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Управління авіації Індії вже розпочало розслідування цього інциденту. Представник Генерального директорату цивільної авіації (DGCA) повідомив, що співробітників авіакомпанії SpiceJet, які працювали на борту літака в той день, відсторонили від роботи.

Прессекретар авіакомпанії розповів, що Boeing 737, де відбулося несанкціоноване святкування, був заброньований туристичним агентом для поїздки з Мадурая до Бангалора після весілля.

Клієнтів чітко проінформували про правила, яких слід дотримуватися через COVID-19. Їм було відмовлено у дозволі на будь-яку діяльність на борту літака,

– повідомив прессекретар SpiceJet.

Які наслідки для молодят та працівників авіакомпанії матиме святкування весілля у літаку попри заборону, поки що невідомо.