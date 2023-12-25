Незвичними істотами виявилися сині морські дракони, що є рідкісними та отруйними молюсками.

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Як пояснюють науковці, сині морські дракони є далекими родичами медуз. Вони мають виступи у формі крил і перемежовані синіми ґудзиками. Зазвичай морські дракони мешкають глибоко у воді і їх рідко можна побачити на пляжі.

Як істоти опинилися так близько до людей

Незвичні істоти опинилися на поверхні внаслідок повені, спричиненої циклоном Мічаунг, який за 48 годин обрушив на штат Тамілнад майже 60 сантиметрів дощу.

Зверніть увагу! Дослідники дикої природи стверджують, що "краще не чіпати" цих тварин, оскільки вони дуже жалять. Морський дракон озброєний нематоцистами — крихітними зазубринами з отруйними наконечниками, які він використовує, щоб загарпунити будь-які сторонні тіла, з якими вступає в контакт, як португальська медуза-мановар аналогічного кольору.



Незвичних істот викинуло на берег в Індії / Фото The News Minute

Раніше ми писали про рибу з людиноподібним обличчям, яка не на жарт налякала людей у Китаї. У мережі її вже охрестили темним чаклуном, ім'я якого неможна називати.

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