Чоловік запам'ятав 14000 цифр і повторив їх за 49 хвилин: як йому це вдалося

Індієць, на ім'я Діп Ві офіційно став рекордсменом Книги рекордів Гіннеса. Все завдяки тому, що він зміг запам'ятати 14 000 цифр числа Ейлера.

Діпу Ві вдалося відтворити 14 000 цифр, значно перевершивши попередній рекорд, який складав 10 122.

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Перед реєстрацію рекорду Діпу зав'язали очі і перевірили його вуха, щоб переконатися, що він не має можливості для шахрайства.

Під час спроби встановити цей рекорд будь-які помилки або паузи, що перевищують 15 секунд, призводять до дискваліфікації. Діпу не збентежили ці правила, йому знадобилося лише 49 хвилин, щоб згадати всі 14 000 цифр у правильному порядку.

Цікаво! Число Ейлера (позначається літерою e) є ірраціональним числом, як і число Пі. Починаючи від 2,71828, цифри йдуть до нескінченності в серії, яка ніколи не повторюється.

Що відомо про Діпа Ві

Ще з дитинства чоловік мав здатність легко запам'ятовувати числа, і зараз знає напам'ять понад 500 телефонних номерів. Одного разу він також встановив національний рекорд, назвавши 2000 цифр числа Пі швидше, ніж будь-який інший претендент. Чоловік зізнався, що використовував для встановлення рекорду власний "табличний" метод запам'ятовування.

У таблиці 10 стовпчиків і 20 рядків. Я додав по п'ять цифр у кожну колонку, таким чином, у стовпчику з одного повного рядка вийшло 50 чисел. А з 20 рядками на сторінці буде загалом 1000 цифр. Таким чином, на 14 сторінках я зміг вмістити 14 000 цифр,

– пояснив він.

Чоловік витратив 4 місяці на підготовку до спроби побиття рекорду. Діп зізнався, що дуже тішиться, що тепер має офіційний титул Книги рекордів Гіннеса.