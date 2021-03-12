Індик увірвався до стоматологічного кабінету і влаштував погром: усе через власне віддзеркалення

До одного зі стоматологічних кабінетів у місті Фер-Окс, що у Каліфорнії, увірвався індик. Він завдав чималої шкоди – розбив вікно, подряпав стіни, зіпсував стоматологічні крісла та влаштував справжній безлад. Можлива причина такої поведінки – напад на самого себе.

На щастя, у цей момент у приміщенні не було ні пацієнтів, ні лікарів. Там перебувала лише офіс-менеджерка Дона Макдональд. Спершу вона подумала, що розпочався землетрус, але побачила індика, який намагався зруйнувати все на своєму шляху. Жінка заховалася та зателефонувала до служби контролю за тваринами, аби птаха забрали.

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Працівникам служби, які приїхали на виклик, індик просто так не здався. Він виривався, бився та продовжував бешкетувати. Врешті-решт, його вдалося зловити. Птаха оглянули, і не виявили у нього серйозних ушкоджень, а тому невдовзі його випустять у природне середовище.

Спеціалісти служби порятунку дикої природи розповіли, що в індиків розпочався шлюбний період. Вони припускають, що птах побачив у вікні власне віддзеркалення та прийняв себе за іншого. Він вирішив напасти на потенційного суперника, щоб ліквідувати його. Але коли скло розбилося і виявилося, що іншого індика там не було – птах вже не міг зупинитися та заспокоїтися.



Індик влаштував погром у стоматології / Фото Дони Макдональд

Стоматологічний кабінет після візиту цього гостя, звичайно, доведеться ремонтувати – замінити скло, пофарбувати стіни, полагодити обшивку на кріслах та влаштувати генеральне прибирання. Проте, на щастя, цей пристрасний індик не нашкодив нікому з людей.