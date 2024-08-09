"Я можу читати українською та знаю гімн": іноземки сходять з розуму через українського гімнаста

9 серпня 2024, 16:17
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Автор: Альона Захарова

Український гімнаст Ілля Ковтун став справжньою зіркою серед іноземних шанувальниць у тіктоці. Користувачки активно діляться відео, де вони виражають своє захоплення молодим спортсменом,

Судячи з опублікованих відео, дівчата захоплюються спортсменом не лише через його спортивні досягнення.

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На численних відео, які швидко набирають популярність, іноземки коментують: "Я можу читати українською і знаю гімн", підкреслюючи свій інтерес до культури України завдяки харизмі Ковтуна.

Дехто з дівчат саркастично зазначають: "Так, я дивлюся Олімпіаду через цікавість до спорту", натякаючи, що це зовсім не так.

@eadhaoin2 Illia kovtun and leon marchand!!!#olympics#fy #illiakovtun ♬ original sound - Eadhaoin

А дехто просто публікує тіктоки з відео-нарізкою виступу Іллі Ковтуна.

@midnatbh my man #fyp #olympics #illiakovtun ♬ sad girl - lana vids
@kateisgreatttt Watching the Mens all around final #olympics #ukraine #usa #mensgymnastics #illiakovtun ♬ original sound - Katie️

@filmedwithlove thank you for men’s gymnastics and for the cameramen #fyp #gymnastics #mensgymnastics #olympics #olympicgymnastics #illiakovtun ♬ original sound - filmedwithlove

Українки не пасуть задніх

Українки у тіктоці також не оминули цей тренд. У коментарях вони висловлюють захоплення фізичними даними спортсмена. Ось, що вони пишуть:

  • "Український Том Голданд".
  • "Припиніть його порівнювати з кимось, це Ілля. Ковтун. Ілля Ковтун. Єдиний і неповторний!".
  • "Великий молодець! Ну і красунчик".
  • "Мене переповнюють емоції...Супер hot".
  • "Не завоював (золоту – 24 Канал) медаль, зате завоював жіночі серця". 

Така хвиля підтримки свідчить про зростаючу популярність українського спорту на міжнародній арені. А все завдяки гімнасту Іллі Ковтуну.

Довідка. 5 серпня гімнаст Ілля Ковтун здобув срібну медаль для України

на Олімпійських іграх у Парижі, продемонструвавши майстерність у фіналі змагань на брусах. Попри невелику похибку при зіскоку, Ковтун отримав високі 15,500 бала, що дозволило йому захопити лідерство.