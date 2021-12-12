В ідеальному стані: чоловік повернув до IKEA шафу через 60 років після покупки

Компанія IKEA пропонує своїм клієнтам здати старі меблі та отримати до 60% від вартості покупки нових меблів. У рамках цієї акції один з покупців повернув до магазину меблі, виготовлені майже 60 років тому.

Меблі були продані в першому роздрібному магазині IKEA ще у 1965 році. Пан Бенгт з майбутньою дружиною завіталидо IKEA в Ельмхульті, Швеція, з метою знайти книжкову шафу, яка б прослужила їм багато років.

Це цікаво Нарешті вдома: IKEA присвятила рекламу виходу Ангели Меркель на пенсію

В компанії зазначили, що, попри свій поважний вік, книжкова шафа прибула в магазин у відмінному стані. Крім того, покупець також показав оригінал рукописної квитанції від 1965 року. В ІКЕА підкреслили, що шафа була унікальним предметом меблів, який коли-небудь повертався в магазин за весь час його роботи.

У 1965 році Бенгт переїхав з Йенчепінга в ІКЕА в Ельмхульте і купив книжкову шафу. З того часу він зберігав його з великою турботою і любов'ю. Сьогодні, 59 років потому, він прийшов до нашого великого задоволення в ІКЕА Йенчепінг, щоб продати його назад через наш секонд-хенд. Спасибі Тобі, Бенгт!,

– йдеться в дописі.