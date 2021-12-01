Художниця вміщає чарівні ілюстрації в чайні пакетики: фото мініатюрного мистецтва
Джерело:Сolossal
Чарівні картинки мисткині з Нью-Йорку дивують своєю атмосферністю. Художниця зображає на чайних пакетиках епізоди з повсякденного життя, пейзажі та натюрморти.
Мисткиня Рубі Сільвіус живе та творить в Коксакі, штат Нью-Йорк. Її роботи – крихітні відбиття комфортної для дівчини повсякденності.
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Сільвіус малює акварельними фарбами по використаних чайних пакетиках. Нитки та етикетки з чаю художниця не відрізає – так вона підкреслює минуле перероблених пакетиків.
Чим відома Рубі Сільвіус?
Мисткиня стала популярною завдяки своєму автентичному проєкту під назвою "363 дні чаю". Цей мистецький щоденник Рубі почала вести ще з 2015 року. Протягом року дівчина викладала мінімалюнки на чайних пакетиках в інтернет.
Згодом Сільвіус стала авторкою книги "363 дні чаю: візуальний журнал про чайні пакетики". Незабаром має вийти друга книга – у ній мисткиня хоче підкреслити важливість виходу за рамки традиційного мистецтва.
Мисткиня творить на чайних пакетиках / Фото Рубі Сільвіус
Що надихає Сільвіус
На крихітних малюнках художниця збирає враження з подорожей, побутової естетики та невеликих речей, які викликають у неї емоції. В проєктах Рубі також можна побачити сюрреалістичні зображення та посилання на попкультуру.
Фрагмент "363 днів чаю" / Фото Рубі Сільвіус
Свої роботи мисткиня розміщує на власному сайті та на сторінці в інстаграмі.
Фрагмент "363 днів чаю" / Фото Рубі Сільвіус
Фрагмент "363 днів чаю" / Фото Рубі Сільвіус
Фрагмент "363 днів чаю" / Фото Рубі Сільвіус
Фрагменти "363 днів чаю" / Фото Рубі Сільвіус