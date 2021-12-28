Художниця плете з пряжі картини, присвячені кліматичній кризі: фото чарівних виробів

Шотландська мисткиня доводить, що за допомогою гачка та старих ниток можна створити щось чудове. Її плетені картини виступають у ролі коментарів художниці щодо непростої кліматичної ситуації, яка відбувається у світі.

Джо Гамільтон стала першопрохідницею у такому незвичному стилі плетіння гачком. Її вироби поєднують мальовничі пейзажі та яскраві портрети, які стали візитівкою мисткині.

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В останніх своїх роботах Гамільтон висловлюється щодо важких стосунків навколишнього середовища та людства, яке негативно впливає на природу.

Твори мисткині / Фото Джо Гамільтон

Занепокоєна кліматичними змінами у світі, жінка навіть створила власний вид пряжі – Рlarn, нитки, які виготовляються з переробленого пластику – пакетів, коробок для продуктів, пляшок та інших відходів. Гамільтон створює пряжу сама – розрізаючи пластик на смужки, з яких утворяться нитки.

Твори художниці / Фото Джо Гамільтон

Багато років тому жінка відмовилася від використання магазинної пряжі, адже її виробництво забруднює середовище. Замість цього Гамільтон творить з ниток власного виробництва, які вона робить вручну.

Твори мисткині / Фото Джо Гамільтон

Масштабні роботи мисткині займають у неї багато часу – перший свій твір Гамільтон створювала понад 2 роки.

Я сподіваюся, що мій власний повільний спосіб роботи, на відміну від шаленого темпу сучасного життя, може спонукати нас уповільнитися та цінувати те, що у нас є, вгамувавши бажання отримати більше,

– сказала вона.

Твори мисткині / Фото Джо Гамільтон

Твори мисткині / Фото Джо Гамільтон

Твори мисткині / Фото Джо Гамільтон