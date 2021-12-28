Джо Гамильтон стала первопроходцем в таком необычном стиле плетения крючком. Ее изделия сочетают живописные пейзажи и яркие портреты, которые стали визитной карточкой художницы.

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В последних своих работах Гамильтон высказывается относительно тяжелых отношений окружающей среды и человечества, которое негативно влияет на природу.

Произведения художницы / Фото Джо Гамильтон

Обеспокоены климатическими изменениями в мире, женщина даже создала собственный вид пряжи – Рlarn, нити, которые изготавливаются из переработанного пластика – пакетов, коробок для продуктов, бутылок и других отходов. Гамильтон создает пряжу сама – разрезая пластик на полоски, из которых образуются нити.

Произведения художницы / Фото Джо Гамильтон

Много лет назад женщина отказалась от использования магазинной пряжи, ведь ее производство загрязняет среду. Вместо этого Гамильтон творит из нитей собственного производства, которые она делает вручную.

Произведения художницы / Фото Джо Гамильтон

Масштабные работы художницы занимают у нее много времени – первое свое произведение Гамильтон создавала более 2 лет.

Я надеюсь, что мой собственный медленный способ работы, в отличие от бешеного темпа современной жизни, может побудить нас замедлиться и ценить то, что у нас есть, утолив желание получить больше,

– сказала она.

Произведения художницы / Фото Джо Гамильтон

Произведения художницы / Фото Джо Гамильтон

Произведения художницы / Фото Джо Гамильтон