Жінка, яка втекла від серійного вбивці, допомогла зловити 1300 злочинців

Художниця-криміналістка Лоїс Гібсон, яка працює в поліції Г'юстона, потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Все через те, що вона змогла зловити понад 1300 злочинців, ідентифікувавши їх завдяки своїм роботам.

Відомо, що жінка малює фотороботи. Її кар'єра була натхненна її власним жахливим досвідом зіткнення зі смертю.

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Як художниця ледь не померла

Раніше Лоїс танцювала на телебаченні та працювала моделлю. Однак у віці 21 років вона стала мішенню серійного вбивці і ґвалтівника.

Він напав на мене і катував майже до смерті. Весь час, поки він нападав на мене, він душив мене, і врешті-решт я вижила... Ледве. Тож я знаю, як це – думати про власну смерть від рук когось без жодної причини, окрім того, що це просто жахлива людина,

– пригадала вона.



Лоїс Гібсон / Фото guinnessworldrecords.com

Після нападу Лоїс переїхала до Г'юстона та звернулася до поліції у пошуках роботи. Використовуючи свій дар малювання, вона почала малювати фотороботи.

"Коли я вперше працювала над вбивством для поліції Г'юстона, це був жалюгідний схематичний ескіз, але я зрозуміла, що цей жалюгідний витвір мистецтва може зупинити вбивцю, який вбивав так само як ледь не вбили мене. Я планувала більше ніколи цим не займатися, тому що цей ескіз був таким жахливим емоційно", – додала жінка.

Однак потім ця справа затягнула її.Вона стала залежною від того, аби ловити злочинців. Лоїс утримує свій рекорд вже близько 20 років, і кількість злочинців, яких вона допомогла посадити за ґрати, постійно зростає. Говорячи про свій титул у Книзі рекордів Гіннеса, Лоїс сказала, що світовий рекорд допоміг їй здобути легітимність мого ремесла, тому що я думаю, що багато людей не думають, що фотороботи можуть бути ефективними.