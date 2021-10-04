Художник створює надзвичайно реалістичні ілюстрації, які легко сплутати з фото: найкращі роботи

З розвитком технологій цифрове мистецтво стало на один рівень із традиційним, адже роботи діджитал-художників часто нічим не поступаються або навіть перевершують інших. Яскравим прикладом цього є ілюстратор на ім'я Чой, відомий в інстаграмі під псевдонімом daol_pater.

Його роботи більше подібні на фото, ніж на цифрові малюнки, але все-таки це не так. Він створює настільки реалістичні та деталізовані ілюстрації, що часом вони можуть позмагатися навіть зі світлинами, зробленими на професійну фотокамеру.

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Аби запевнити скептиків у тому, що він і справді створює малюнки власноруч, Чой показує і різні стадії створення ілюстрації – від ескізу до готової роботи. Переконайтеся і ви – Розваги 24 підготували добірку найкращих робіт Чоя.

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