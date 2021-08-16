Усі ми – олімпійці: художник показав, як звичайні люди щодня беруть участь в Олімпійських іграх
Джерело:інстаграм adehogan
Хоч Олімпіада-2020 у Токіо вже завершилася, спортивний дух подвигів, рекордів і змагань завжди присутній у кожному з нас. У цьому переконаний австралієць Адріан Хоган, який наразі працює художником-ілюстратором в Японії. Він звернув увагу на те, що звичайні люди роблять у реальному житті, і порівняв це з Олімпійськими іграми.
Його спостереження вилилися у серію яскравих ілюстрацій. Вони показують, що майже усі ми щодня, хоч ненадовго, але стаємо схожими на справжніх олімпійських спортсменів – коли перестрибуємо калюжі або біжимо на автобус, двері якого зачиняються.
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Нещодавно я бачив продавця магазину, який відкривав ролети, і це нагадало мені, як важкоатлет кидає штангу в повітря,
– так Адріан Хоган підписав першу ілюстрацію з цієї серії.
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