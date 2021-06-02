Джек Горобець на полотні Ван Гога: художник об'єднав відомі картини і попкультуру – що вийшло

2 червня 2021 , 12:28
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Джерело:

Boredpanda

Турецький художник Ертан Атай розпочав надзвичайно цікавий проєкт, в якому поєднав, на перший погляд, абсолютно непоєднувані речі. Він створює дуети з персонажів та елементів картин відомих художників і сучасної попкультури. І вони виходять напрочуд органічними. Хто б міг подумати, що Капітан Джек Горобець та Дейнеріс Таргарієн чудово дивитимуться на полотні Ван Гога.

У кожній роботі Ертана Атая читається його індивідуальний стиль. Кумедні колажі створюють абсолютно нову історію персонажа та змушують по-іншому на нього подивитися. Якщо дати волю фантазії, можна вигадати цікавий сюжет, у якому знайомий герой потрапляє у незвичні для нього обставини. Розваги 24 відібрали 20 найвдаліших, на нашу думку, поєднань, аби ви повною мірою оцінили креативність художника. Приємного перегляду!

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Автор: Софія Гусєва