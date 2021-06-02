Джек Горобець на полотні Ван Гога: художник об'єднав відомі картини і попкультуру – що вийшло

12:28

Турецький художник Ертан Атай розпочав надзвичайно цікавий проєкт, в якому поєднав, на перший погляд, абсолютно непоєднувані речі. Він створює дуети з персонажів та елементів картин відомих художників і сучасної попкультури. І вони виходять напрочуд органічними. Хто б міг подумати, що Капітан Джек Горобець та Дейнеріс Таргарієн чудово дивитимуться на полотні Ван Гога.