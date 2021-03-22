Хроніки карантину: чоловік поїхав у сусідню країну, щоб підстригтися

У британському графстві Сомерсет поліцейські затримали водія, що рухався зі швидкістю 196 кілометрів за годину. Коли правоохоронці запитали, куди ж він так поспішає, чоловік відповів, що їздив стригтися до Уельсу, і тепер повертається додому.

Поліція зупинила 29-річного чоловіка за перевищення дозволеної швидкості, але в процесі розмови вони виявили ще 2 факти порушення. Правоохоронці запідозрили, що водій перебував у стані сп'яніння. Вони провели тест, який показав, що чоловік справді вживав наркотики.

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Крім того, причина поїздки також не є абсолютно законною. Перукарні у Великій Британії наразі зачинені через локдаун. А у сусідньому Уельсі їх вже відчинили, тому чоловік вирішив з'їздити на стрижку туди. Щоправда, це вважається порушенням карантинних обмежень, адже у Британії людям заборонено покидати домівки без вагомих причин. Стрижка у перелік цих причин не входить.

Таким чином, чоловік скоїв одразу 3 порушення. Правоохоронці заарештували його за керування транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння. Чи висуватимуть йому інші звинувачення – наразі невідомо.