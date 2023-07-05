У це складно повірити, але у вільний час зірки часто захоплюються чимось дивакуватим.

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Сара Джессіка Паркер

Зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер у реальному житті відрізняється від свого персонажа Керрі Бредшоу. Вона не колекціонує взуття і не має пристрасті до шопінгу. Натомість Сара полюбляє в'язати та зберігати свої власні вироби. Це заняття розслабляє її й допомагає зняти напругу.



Хобі Сари Джессіки Паркер / Фото AP

Анджеліна Джолі

Акторка Анджеліна Джолі має дещо незвичайне хобі. Вона збирає колекцію холодної зброї! В одному зі своїх інтерв'ю зірка розповіла, що на це захоплення її надихнула мама. У 12 років Анджеліні подарували кинджал, і з того часу вона не змогла зупинитися. Вона має велику колекцію зброї, включаючи старовинні та сучасні ножі.



Анджеліна Джолі колекціонує зброю / Фото Focus

Джоні Депп

Багато хто захоплено скуповує автомобілі, а ось Джонні Депп збирає ляльок Барбі. Варто зауважити, що вперше ця лялька з'явилася понад 60 років і завоювала серця багатьох людей по всьому світу. Що ж, відомий актор не став виключенням.

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Джонні Депп та його колекція ляльок / Фото The Guardian

Ніколь Кідман

Акторка Ніколь Кідман захоплюється колекціонуванням старовинних монет. Кажуть, що її колекція постійно розширюється. Хоча для деяких це хобі може здатися старомодним і дивним, Ніколь знаходить у ньому велике задоволення.



Чим захоплюється Ніколь Кідман / Фото Unsplash

Пенелопа Круз

А от іспанська акторка Пенелопа Круз колекціонує вішаки для одягу. У її гардеробі є понад 500 штук вішаків різних кольорів і матеріалів.



Пенелопа Круз колекціонує вішаки / Фото Buzz Feed

Зауважимо, що українські зірки також мають свої хобі. Ще до початку повномасштабного вторгнення співак Монатік розповідав, що має свою унікальну колекцію іграшок, які інколи коштують не одну тисячу доларів. Їх сам співак називає витворами мистецтва.

Це захоплення бере початок ще з дитинства, зізнався співак в одному з інтерв'ю. Колись Монатік вперше побачив комікси та навіть їздив за ними за кордон. Згодом артист почав колекціонувати не журнали, а оригінальні іграшки, зроблені за їхніми мотивами. За його словами, ці вироби його надихають на нові проєкти.