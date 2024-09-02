Мініконцерт просто в автобусі: у Львові пасажири заспівали пісні Скрябіна

2 вересня 2024, 20:16
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Автор: Альона Захарова

Джерело:

телеграм Ігоря Зінкевича

В одному з автобусів Львова хлопець вирішив влаштувати мініконцерт просто у громадському транспорті. Така ініціатива точно сподобала пасажирам, які підтримали юнака.

Деталі розповів координатор групи "Варта-1" Ігор Зінкевич. 

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На оприлюднених кадрах видно, як хлопець в окулярах співає пісні Кузьми Скрябіна, а решта пасажирів активно підспівують. 

У Львові вчора хлопець вирішив зробити мініконцерт прямо в автобусі та подарував людям чудові емоції,
– підписав відео Ігор Зінкевич.

Наразі невідомо, як довго тривав "концерт", але, судячи з відео, пасажири були задоволені.  