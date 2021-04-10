Хлопець з тромбоном озвучує те, що робить його мама: кумедні відео

Музикант Піт Монцінго з Каліфорнії відтворює веселі звукові ефекти на тромбоні, щоб озвучити те, що робить його мама. Він "підступно" підстерігає її по всьому дому і видає кумедні ноти, поки жінка виконує повсякденні завдання.

Від прання білизни до поливу рослин – немає жодної справи, яку Піт не зміг би перетворити на мелодію.

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Як хлопець "дратує" свою маму

Для Вікі, так звати маму хлопця, такі витівки сина частенько стають несподіванкою. Спочатку вона дратується, але вже згодом її гнів замінює сміх і вона хихикає щоразу, коли її син виходить на сцену зі своїм тромбоном.

Ці захоплюючі відео демонструють близькі та віддані стосунки матері й сина, сформовані гумором і музичним талантом.

Музикант з тромбоном озвучує повсякденні справи своєї мами: дивіться відео Peet Montzingo

Піт "розкручує" маму

Мама, батько, брат і сестра Піта – усі вони мають карликовий зріст, тоді як у хлопця понад 180 сантиметрів висоти. Завдяки своїм популярним публікаціям він допоміг своїй мамі здійснити її мрію стати попзіркою. Зараз Вікі має неабияку славу на своєму тіктоці.