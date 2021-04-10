Музыкант Пит Монцинго из Калифорнии воспроизводит веселые звуковые эффекты на тромбоне, чтобы озвучить то, что делает его мама. Он "коварно" подстерегает ее по всему дому и выдает забавные мелодии, пока женщина выполняет повседневные задачи.

От стирки белья до полива растений – нет ни одного дела, которое Пит не смог бы превратить в мелодию.

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Как парень "раздражает" свою маму

Для Вики, так зовут маму парня, такие выходки сына частенько становятся неожиданностью. Сначала она раздражается, но уже позже ее гнев заменяет смех и она хихикает каждый раз, когда ее сын выходит на сцену со своим тромбоном.

Эти захватывающие видео демонстрируют близкие и преданные отношения матери и сына, сформированные юмором и музыкальным талантом.

Музыкант с тромбоном озвучивает повседневные дела своей мамы: смотрите видео Peet Montzingo

Пит "раскручивает" маму

Мама, отец, брат и сестра Пита – все они имеют карликовый рост, тогда как у парня более 180 сантиметров. Благодаря своим популярным публикациям он помог своей маме осуществить ее мечту стать поп-звездой. Сейчас Вики имеет незаурядную славу на своем тиктоке.