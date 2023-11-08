Цікаво, що хлопця швидко помітив охоронець і спочатку хотів його вигнати.

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Проте хлопець сказав, що готується до вступного іспиту і це єдине тихе місце, яке він зміг знайти. Варто пояснити, що жив він під сходами. Охоронець погодився за умови, що хлопець піде одразу після дуже важливого іспиту.

Невідомо, що сталося з охоронцем, який спочатку виявив таємне житлове приміщення, але молодий чоловік продовжував проживати в ТЦ до 30 жовтня. Саме тоді інший охоронець виявив його надзвичайно чисте та організоване житло.

Хлопець жив у ТЦ: дивіться відео

На відеозаписах, що розповсюдилися в китайських соціальних мережах, видно чоловіка, який комфортно розташований в кріслі та переглядає свій телефон поруч зі спальним наметом. Хлопця затримали, і записи відеоспостереження підтвердили, що він дійсно прожив у цьому місці декілька місяців. Яка доля чекає на нього тепер – невідомо.

Раніше у Польщі сталося незвичайне пограбування: зловмисник вдався до хитрощів, щоб залишитися у торгово-розважальному центрі після його закриття. Молодий чоловік вирішив вдати себе за манекена, проник до вітрини магазину та простояв нерухомо певний час, тримаючи в правій руці пакет.