Один з дорожніх робітників помітив, що конус був важчий за інші.

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До того ж з конуса лунали прохання про допомогу. З'ясувалося, що всередині був чоловік, який застряг і не міг вилізти з конуса самостійно.

Навіщо чоловік заліз у конус

Чоловік пояснив, що заліз всередину конуса, рятуючись від сильного дощу. Він навіть подумати не міг, що застрягне там і не зможе вилізти самостійно.

У дорожній поліції заявили, що внаслідок дивної події місцевий житель не постраждав.

Чоловік застряг у конусі: дивіться відео

Раніше ми писали про фатальну помилку, яку зробив тату-майстер. Однак те, що він утнув, не засмутило його клієнтку. Навіть навпаки. Дівчина сміялася і сказала, що так набагато краще.

А от іншій дівчині не так пощастило. Вона пішла від тату-майстра зі сльозами на очах, адже той набив їй тату не в тому місці. Дівчина хотіла тату на внутрішній частині губи, але його розмістили на зовні. Тож тепер напис meow видно навіть коли губи дівчини розслаблені.