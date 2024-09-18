Хотів бути сміливим: хлопець шокував соцмережі своїм першим тату

Молодий хлопець тривалий час наважувався зробити тату. Але коли все ж ухвалив це рішення, соцмережі були шоковані. Все через те, де саме хлопець набив своє перше тату.

Ролик показали майстри javi_tattoos у своєму інстаграмі.

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Американський тату-майстер Хаві став популярним в інстаграмі завдяки своїм дивовижним роботам, які в основному складаються з чорно-білих портретів і квіткових малюнків. Однак його останній пост викликав подив та нерозуміння серед користувачів соцмереж.

Він показав молодого клієнта, який попросив нанести на його обличчя дату народження римськими цифрами жирним шрифтом.

Думаю, це перший випадок у моїй кар'єрі, коли я зробив татуювання на обличчі як перше татуювання для когось,

– підписав він пост.

Який вигляд має тату: дивіться відео

Реакція соцмереж

Багато користувачів соцмереж упевнені, що він дуже швидко пошкодує про те, що поспішив із вибором тату. Ось, які коментарі вони залишають під дописом:

"Сподіваюся, ви намагалися відмовити його від цього. Він пошкодує про це наступного дня",

"Зробити перше татуювання на обличчі – це безумство",

"Уявіть, що ви так сильно хочете татуювання на обличчі, що єдине, що ви можете придумати, щоб нанести його, – це ваш день народження".

Попри це, відео стало вірусним в інстаграмі і вже набрало майже 44 тисячі лайків і тисячі коментарів від здивованих глядачів.