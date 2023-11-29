"Найбезглуздіше" тату у світі: хлопець набив незвичний малюнок на честь коханої

Іноді кохання змушує нас робити відчайдушні та навіть безглузді речі. Так, один хлопець у пориві почуттів вирішив набити незвичне тату на тілі на честь коханої дівчини.

Відповідний ролик з'явився у TikTok-сторінці салону Betty Zoo Tattoo, що розташований у Копенгагені (Данія).

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На оприлюднених кадрах видно, як білявка кусає за біцепс свого татуйованого хлопця настільки сильно, що після цього залишається добре помітний слід. Саме цей слід і набив тату-майстер на тілі хлопця.

Хлопець набив незвичний малюнок на честь коханої: дивіться відео

Цей курйозний ролик швидко став вірусним і зібрав на момент публікації понад 13 мільйонами переглядів, тисячі коментарів та репостів. Втім, більшість користувачів мережі скептично відгукуються про побачене.

Як на це відреагували користувачі соцмереж:

"Це найбезглуздіше у світі татуювання".

"Просто кошмар".

"Для чого таке із собою робити?".

"Хотіла розгледіти тут кохання, але не вийшло".

"Чортівня".

"Що з вами не так, люди?".

"Я просто хочу поцікавитися: навіщо?".

Раніше ми писали про жінку з Австралії, яка змушена ходити "крабиком", щоб приховати своє татуювання від зайвих очей. Грубі слова набиті на її ікрах і влітку їх дуже добре видно.