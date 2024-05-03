У США хлопець вперше придбав лотерейний білет і одразу ж виграв

Хлопцю з американського штату Північна Кароліна посміхнулася удачу у лотерею. Він виграв майже 2 мільйони доларів під час покупки першого лотерейного білету.

Вражає, але хлопцю лише 18 років.

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Щасливчика звати Донні Левінер. Представникам лотереї NC Education він розповів, що у нього було хороше передчуття, що він повинен купити лотерейний білет.

У нього була можливість отримати приз як фіксовану суму в розмірі 1,2 мільйона доларів, так і як ануїтет у розмірі 100 000 доларів США, розподілений на 20 років. Юнак зрештою вибрав одноразову суму в 1,2 мільйона доларів.

Після сплати податків він забрав додому 858 006 доларів. Левінер сказав, що поки не впевнений, на що він хоче витратити гроші, однак він знає, що хоче витрачати їх з розумом. Хлопець розуміє, що великі гроші – це велика відповідальність.

Раніше американка зі штату Мериленд зірвала джекпот у лотереї Powerball, довірившись пораді хлопця. Жінка дослухалася до поради і зірвала куш у розмірі 50 000 доларів. Жінка планує використати свій виграш на відпочинок з донькою, а також вона продовжує купувати лотерейні білети при нагоді.

А от інший американець помилково придбав декілька ідентичних квитків для розіграшу Powerball. Він до останнього не розумів, що це для нього означає.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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