9-річний хлопчик викликав поліцію у перукарню: йому не сподобалася стрижка

Історії про те, як перукар не зрозумів побажання клієнта та зробив щось зовсім інше, відомі кожному. Але 9-річному хлопчику з Китаю його нова стрижка не сподобалася настільки, що він викликав у перукарню поліцію.

Відео цього курйозного інциденту швидко розповсюдилося китайськими соціальними мережами. На ньому видно, як заплаканий хлопчик дивиться у дзеркало та кілька разів проводить рукою по волоссю.

Це цікаво Пакистанський перукар використовує молоток, ніж м'ясника, скло та вогонь для укладання волосся

Дивіться відео: хлопчику не сподобалося, як його постригли, і він викликав поліцію

Сестра хлопчика, яка була із ним у перукарні, розповіла, що він завжди дуже серйозно ставився до свого зовнішнього вигляду, і зачіски зокрема. Він назвав стрижку, яку йому зробили, "неприйнятною", і саме тому вирішив викликати представників закону.

Як вчинили поліцейські, які приїхали у перукарню, – не повідомляють. Але користувачі соціальних мереж підтримали хлопчика та залишили йому багато співчутливих та підбадьорливих коментарів.

Він зробив те, що хотіли б зробити багато людей, але завжди боялися,

– написав один із коментаторів.