Хлопчик з культової обкладинки альбому Nirvana виріс і подав на гурт до суду: відома причина

Спенсер Елден стверджує, що він саме той малюк, який зображений на обкладинці альбому Nevermind рок-гурту Nirvana. Нещодавно стало відомо, що чоловік вирішив засудити відомий колектив через 30 років після виходу платівки.

У своєму позові 30-річний американець пояснює, що не міг дати згоду на використання його зображення на обкладинці альбому, адже йому було лише 4 місяці. А опікуни Елдена, яким заплатили за фото дитини 200 доларів, не підписували жодної згоди на використання світлини.

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У позові чоловік вимагає моральної компенсації за зображення його статевих органів. Представник Елдена заявив, що використання цієї фотографії є поширенням дитячої порнографії, оскільки дитина виглядає як "секс-працівник" через зображення грошей на знімку. Чоловік з дитячого фото заявляє, що зазнав довічного збитку, і ніхто з членів гурту не зміг його захистити та запобігти його сексуальній експлуатації.

Моя особистість та ім'я назавжди пов'язані з комерційною сексуальною експлуатацією, яку я зазнав у неповнолітньому віці. Вона поширювалася і продавалася по всьому світу з того часу, як я був немовлям, по теперішній день і час,

– заявив Елден.

Крім того, адвокат Спенсера стверджує, музиканти, використовуючи дитяче фото його клієнта, неабияк збагатилися, у той час, як ані Спенсер, ані його опікуни не отримували ніяких виплат від прибутку за продаж альбому Nevermind. Через позов американець хоче стягнути по 150 тисяч доларів з кожного із 17 обвинувачених. Зокрема у списку є:

Кортні Лав, яка керує майном Курта Кобейна;

учасники гурту Дейв Грол і Кріс Новоселич;

фотограф, який зробив знімок;

інші особи, причетні до створення й випуску альбому.

Постійна шкода, яку він отримав найближчим часом, включає, крім іншого, крайній і постійний емоційний стрес з фізичними проявами, втручання в його нормальний розвиток і прогрес у навчанні, втрату здатності заробляти протягом усього життя, втрату минулої й майбутньої заробітної плати, минулі й майбутні витрати за медичне і психологічне лікування, втрату задоволення від життя та інші втрати, які повинні бути описані і доведені в суді з цього приводу,

– йдеться в позові.



Обкладинка альбому Nevermind рок-гурту Nirvana / Фото з вікіпедії

Що відомо про альбом Nevermind Відомий альбом гурту Nirvana вийшов в 1991 році. Платівка здобула десять платинових сертифікатів від американської асоціації студій звукозапису та була продана тиражем 30 мільйонів копій.



Обкладинка, на якій зображена оголена дитина під водою в басейні, що тягнеться до доларової банкноти на рибальському гачку, стала культовою та вважається одним з найбільш впізнаваних образів в попкультурі.

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