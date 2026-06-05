Етці, відомий як "крижана людина", продовжує дивувати дослідників навіть через 5300 років після своєї смерті. Тіло, знайдене в Альпах у 1991 році, виявилося не просто замороженою капсулою часу, а цілою екосистемою, пише France 24. Італійська команда науковців виявила в кишківнику мумії живі дріжджі, які змогли вижити при мінусовій температурі. Розповідаємо про чергове сенсаційне відкриття.

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Вчені створили хліб з дріжджів мумії

У новій публікації в журналі Microbiome італійська команда дослідників оприлюднила сенсаційні дані: у тілі Етці досі активні давні та сучасні мікроби. Керівник дослідження Мохамед Сархан з інституту Eurac Research у Больцано зізнався: "Чого ми точно не очікували знайти, так це дріжджі".

Вчені виявили чотири різні типи дріжджів, здатних виживати при мінусових температурах. Дослідники вирішили перевірити, чи зберігають ці мікроорганізми свою функціональність – тобто здатність до ферментації. Після того як зразки розмножили в холодильнику, вчені вирішили перевірити дріжджі на практиці, зробивши на їхній основі хліб.

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Спочатку експеримент не вдався, але після трьох місяців зусиль вчені змогли отримати "дуже, дуже хорошу закваску". На запитання про плани зварити на цих дріжджах пиво, Сархан відповів жартома: "Це є в списку".



У тілі старовинної мумії знайшли живі організми / Фото Leopold Nekula

Наукова цінність знахідки

Окрім кулінарних експериментів, вчені побачили й серйозні перспективи. Коли мумію знайшли, її обробляли хімікатом фенолом, щоб зупинити ріст грибків. Виявилося, що знайдені дріжджі здатні "поїдати" цей фенол. Це означає, що в майбутньому їх можна використати для очищення середовища від хімічних забруднень.

Дослідження також показало, що мікробіом Етці – це складний екосистемний організм. Вчені знайшли бактерії, які майже зникли у сучасної індустріалізованої людини, але досі живуть в організмах представників племен Африки та Південної Америки. Як пояснює Сархан, це підтверджує, що Етці споживав значно більше клітковини та цільних злаків, ніж ми сьогодні.



Мумія Етці / Фото AFP

Є також теорія, що дріжджі могли потрапити в тіло мумії значно пізніше, ніж вона загинула, але команда Мохамеда Сархана наполягає: це унікальний приклад того, як мікроорганізми можуть супроводжувати людину в її довгій подорожі крізь тисячоліття.