Хіт гурту Queen визнали найкращою піснею для підняття настрою під час пандемії: рейтинг ТОП-10

Поспівати, потанцювати чи просто послухати улюблену музику – це чудовий спосіб розважитися та стати хоча б трошечки щасливішим. Відтепер ми знаємо, які саме пісні потрібно слухати, щоб стовідсотково покращити собі настрій.

Джерело: Daily Mail

Британська компанія OnePall провела дослідження для страхової компанії AXA Health та визначила рейтинг пісень, які з найбільшою ймовірністю покращать настрій під час пандемії. Першу стрічку рейтингу зайняла пісня гурту Queen 1979 року – Don't Stop Me Now.

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Коли ми чуємо пісні, які нам подобається, наш мозок вивільняє ендорфіни, чутливі хімічні речовини, які викликають ейфорію, та дофамін – гормон задоволення,

– розповів представник AXA Health Марк Віндвуд.

Понад 85 відсотків опитаних респондентів заявили, що музика – вкрай важлива для їхнього психічного та фізичного здоров'я та справді впливає на настрій. Саме тому пісні зі складеного рейтингу повинні бути у плейлисті кожного, хто потребує трішки більше радості та щастя у складний час пандемії.

#1 Queen – Don't Stop Me Now

#2 Abba – Dancing Queen

#3 Bon Jovi – Livin' on a Prayer

#4 Katrina and the Waves – Walking on Sunshine

#5 The Beach Boys – Good Vibrations

#6 Pharrell Williams – Happy

#7 Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody

#8 Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go

#9 ELO – Mr. Blue Sky

#10 Gloria Gaynor – I Will Survive