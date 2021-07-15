Хедлайнери Comic Con Ukraine 2021 – творці саундтреку до гри Witcher 3: що ще буде на фестивалі

Найбільший український фестиваль гік-поп-ком'юніті Comic Con Ukraine знову збирає любителів коміксів, манґи, манхви, аніме, ігор, фільмів, серіалів, косплею і кей-попу. Фестиваль пройде 4 – 5 вересня на Артзаводі "Платформа" у Києві.

Цьогоріч організатори пропонують відвідувачам надзвичайно круті розваги. Польський колектив Percival, якому варто дякувати за саундтрек до культової гри Witcher 3: Wild Hunt, дефіле чотирилапих в костюмах персонажів Dog Cosplay, перший живий виступ блогерки Eileen – і це лише маленька частина програми Comic Con Ukraine 2021.

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Percival – хедлайнери першого дня Comic Con Ukraine 2021

Польський фольк-метал колектив Percival взяв участь у створенні 9 із 35 саундтреків гри The Witcher 3: Wild Hunt. Навіть назва гурту утворилась від імені персонажа з серії книг про Відьмака – гнома Персиваля Шуттенбаха. Percival вперше виступлять в Україні з унікальним музичним шоу The Wild Hunt Live.

Percival на Comic Con Ukraine 2021: дивіться відео

Виступи колективи вирізняються неймовірною атмосферою, яскравими сценічними образами та винятковим звучанням. Музиканти грають не лише на сучасних інструментах, а й на тих, що давно стали історією – мандоліні, візантійській лірі, давулі, бодхрані, дарбуці та інших.

4 вересня усі відвідувачі Comic Con Ukraine зможуть почути легендарний саундтрек до гри Witcher 3: Wild Hunt та альбом Równonoc, який відзначили спеціальним призом Golden Record у Польщі. Наклад цієї платівки перевищив 15 тисяч примірників.

Eileen – музичний сюрприз Comic Con Ukraine 2021

Блогерка Олена Андросова, більше відома як Eileen, робить україномовні кавери на композиції з серіалів "Відьмак", "Гра престолів", гри "Скайрім" тощо. Пісні в її авторському перекладі стали хітами та збирають сотні тисяч переглядів. На Comic Con Ukraine 2021 блогерка вперше виступить наживо зі своїм кавер-проєктом.

Eileen настільки популярна в усьому світі, що південноафриканський артист The Kiffness, відомий своїм "нявкаючим" треком Alugalug Cat запросив її до масштабного "Міжнародного симфонічного мешапу". У його рамках музиканти з різних країн доповнили "котячий" хіт звуками віолончелі, укулеле, флейти, а також барабанами, гітарою, лоу-вістлом і вокалом. Олена стала єдиною українкою, запрошеною до співпраці.

Eileen – Киньте гріш відьмакові: дивіться відео

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Найбільший гік-маркет



Кожен відвідувач зможе знайти щось для себе / Фото Comic Con Ukraine

Comic Con Ukraine зібрав майже 100 тематичних магазинів з усіх куточків України. Фестиваль підтримує вітчизняних хенд-мейд виробників, тому цього року для них виділено особливо багато місця.

На маркеті можна знайти вироби у стилі стімпанк, розписані вручну світильники, атрибутику для косплею, окуляри, як у Тоні Старка, чарівну паличку, як у Гаррі Поттера та прикраси, як у ельфійки Арвен, найбільший стенд колекційних фігур, комікси та артбуки українською та англійською мовами і багато іншого.

Cosplay та Cover Dance-шоу із призом 100 000 гривень



Cosplay & Cover Dance Show на фестивалі / Фото Comic Con Ukraine

Це саме ті розваги, які у багатьох людей асоціюються з конвенцією та без яких фестиваль неможливо собі уявити. У хід йдуть яскраві костюми, перуки, грим та макіяж – усе, щоб бути схожими на улюблених героїв.

Цьогоріч учасники матимуть можливість не просто творчо реалізуватися та отримати визнання публіки, але й позмагатися за звання кращого і призовий фонд. Заявку на участь можна подати до 1 серпня.

Територія pet-friendly – Dog Cosplay: Comic Con Ukraine



Dog Cosplay / Фото Comic Con Ukraine

Dog Cosplay – це не лише весело проведений час із чотирилапими друзями, а й можливість пройти червоною доріжкою, переодягнувшись разом із ними в улюблених героїв. Так Comic Con прагне привернути увагу людей до проблем безпритульних тварин.

У пет-зоні кожен охочий може придбати яскравий одяг та іграшки для улюбленця, звернутись до професійного грумера, поспілкуватися із зоопсихологом, отримати консультацію щодо адопції та забрати котика чи песика до себе, подарувавши тваринці дім. Взяти участь та дізнатися більше про правила Dog Cosplay можна за посиланням.

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Арталея "Супергерої та сортування" від учасників Алеї Художників



Алея Художників / Фото Comic Con Ukraine

Українська конвенція коміксів у рамках співпраці з ГО "Україна без сміття" продовжить сортувати сміття. Особливістю цьогорічної ініціативи стане збір коштів на потреби нової сортувальної станції. Для цього організатори залучають митців, які створять роботи на тему "Супергерої та сортування", які згодом втіляться в окремій лінійці мерчу.

Крім того, кожен зможе навчитися правильно сортувати сміття та прокунсультуватися з ековолонтерами. Усе, що буде відсортовано під час фестивалю, поїде на переробку.

Принципи конвенції

Соціальна відповідальність – один з найважливіших принципів конвенції. З 2021-го року Comic Con Ukraine починає співпрацю ще з однією благодійною ініціативою – проєктом "Мама, посади дерево", що займається посадкою дерев по всій Україні. На Comic Con Ukraine кожен зможе придбати мерч проєкту, гроші з продажу якого підуть на посадку дерев.

Ця ініціатива має на меті виконання світового плану відновлення лісів. Проєкт чудовий ще й тим, що об'єднує родину за суспільно корисною справою і вчить дітей змалечку цінувати природні ресурси.