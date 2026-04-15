Бабусина "літня стрижка": власниця собаки заплатила грумеру 160 доларів й опинилася у кошмарі

Знайти ідеального перукаря чи майстра манікюру, який підійде саме вам – справжнє диво. Зазвичай за цих спеціалістів тримаються усіма руками й ногами. Для тварин гарні фахівці з догляду за зовнішністю не менш важливі.

Тримайтеся за своїх грумерів, щоб не опинитися в кошмарі, який пережила власниця хаскі з Каліфорнії. Жінка віддала свого однорічного собаку на стрижку, а коли прийшла його забирати – просто не впізнала улюбленця, пише Newsweek.

Що сталося з хаскі?

Як розповіла сама власниця собаки на платформі Reddit, вона планувала лише трохи підстригти довгу шерсть улюбленця, оскільки вона стала надто кудлатою. Але під час візиту до грумера щось пішло не так. Виявляється, бабуся дівчини попросила зробити собаці "літню стрижку", щоб тому було легше переносити спеку. Власниця припустила, що професіонали зрозуміють це прохання правильно, враховуючи специфіку породи. Натомість грумери збрили шерсть майже до самої шкіри.

Я думала, вони знають, як стригти хаскі, але вони повністю поголили мого малюка,

– з жалем розповіла власниця.



Хаскі після візиту до грумера / Newsweek

Чи можна голити хаскі?

Спитайте будь-якого досвідченого спеціаліста, який дійсно знається на породах собак, чи можна голити хаскі. Він однозначно скаже – ні. Подвійна шерсть хаскі – це геніальне творіння природи, а не просто густий шар хутра, пише Snow dog guru. Перший шар, найближчий до шкіри, – це підшерстя. Воно складається з тонких, пухнастих і коротких волосків. Саме це хутро випадає. Цей шар забезпечує теплоізоляцію собаки, утримуючи повітря. Тому ні в якому разі не можна голити хаскі.

Другий шар – це так звана верхня шерсть. Вона складається з грубих і міцних волосків. Вони захищають вашого собаку від ультрафіолетових променів та комах. Тобто хаскі мають шерсть, здатну зберігати тепло взимку та прохолоду влітку. Тому стрижка шерсті хаскі приносить набагато більше шкоди, ніж користі.

