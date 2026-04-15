Держитесь за своих грумеров, чтобы не оказаться в кошмаре, который пережила владелица хаски из Калифорнии. Женщина отдала свою годовалую собаку на стрижку, а когда пришла ее забирать – просто не узнала любимца, пишет Newsweek.

Смотрите также На Пасху он "подпевал" гимну: пес из Чоповичей растрогал сеть

Что произошло с хаски?

Как рассказала сама владелица собаки на платформе Reddit, она планировала лишь немного подстричь длинную шерсть любимца, поскольку она стала слишком лохматой. Но во время визита к грумеру что-то пошло не так. Оказывается, бабушка девушки попросила сделать собаке "летнюю стрижку", чтобы той было легче переносить жару. Владелица предположила, что профессионалы поймут эту просьбу правильно, учитывая специфику породы. Но грумеры просто сбрили шерсть почти до самой кожи.

Я думала, они знают, как стричь хаски, но они полностью побрили моего малыша,

– с сожалением рассказала владелица.



Хаски после визита к грумеру / Newsweek

Можно ли брить хаски?

Спросите любого опытного специалиста, который действительно разбирается в породах собак, можно ли брить хаски. Он однозначно скажет – нет. Двойная шерсть хаски – это гениальное творение природы, а не просто густой слой меха, пишет Snow dog guru. Первый слой, ближайший к коже, – это подшерсток. Он состоит из тонких, пушистых и коротких волосков. Именно этот мех выпадает. Этот слой обеспечивает теплоизоляцию собаки, удерживая воздух. Поэтому ни в коем случае нельзя брить хаски.

Второй слой – это так называемая верхняя шерсть. Она состоит из грубых и крепких волосков. Они защищают вашу собаку от ультрафиолетовых лучей и насекомых. То есть хаски имеют шерсть, способную сохранять тепло зимой и прохладу летом. Поэтому стрижка шерсти хаски приносит гораздо больше вреда, чем пользы.

Какие еще интересные новости стоит прочитать?