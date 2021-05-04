Гурт Nirvana звинуватили у крадіжці ілюстрацій з перекладу "Inferno" Данте

Спадкоємиця британського художника Чарльза Вілфріда Скотта-Джайлса подала позов до суду на гурт Nirvana. Вона стверджує, що гурт незаконно використовує ілюстрацію до "Божественної комедії" Данте Аліг'єрі.

Онука художника Джоселін Банді стверджує що гурт Nirvana незаконно використовував ілюстрацію її діда на різних предметах своєї лінійки товарів і на вінілових релізах. Вона запевняє, що один з логотипів гурту – зображення кіл пекла – є роботою її діда Чарльза Вілфріда Скотта-Джайлса.

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Джоселін Банді заявила до федерального суду Лос-Анджелеса 28 квітня, після того, як побачила малюнки на обкладинках, нашивках та іншому мерчі в офіційному магазині Nirvana. Вона звинувачує гурт у порушенні авторських прав.

Приблизно 20 січня 2021 року позивач виявив, що відповідачі NIRVANA і Live Nation merchandise ліцензують та займалися ліцензуванням, просуванням, продажем, виробництвом і розповсюдженням вінілових платівок, футболок, светрів, толстовок, брелоків для ключів, горняток, нашивок, ґудзиків та інших товарів, що містять зображення, практично ідентичне ілюстрації, як в США, так і за кордоном,

– йдеться у позивній заяві Джоселін.



Мерчендайзинг гурту Nirvana​ / Фото dazed