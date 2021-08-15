Грає на піаніно, коли хоче їсти: котик, який незвичним способом просить їжу, підкорив мережу

Кожен раз, коли котик хоче, щоб його погодували, він грає на крихітному піаніно. І явно у нього є талант.

Кейт Нікс із Філадельфії знайшла двомісячного Вінслоу у своєму саду – він намагався битися з собакою. Йому було 8 тижнів, він був покритий шрамами, весь брудний та мав серйозний випадок стригучого лишаю – проте здався дівчині досить симпатичним.

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Коли Вінслоу був кошеням, він зацікавився крихітним піаніно, яке Нікс купила свого часу на eBay. Він спробував натискати на інструмент і заглядав під нього, намагаючись знайти, звідки походять звуки. Згодом котик почав грати на піаніно, щоб привернути увагу, і коли Кейт одного разу запитала, чи не сповіщає він таким чином, що пора обідати, пухнастий ствердно нявкнув.

Він зрозумів, що я заохочую рухати його лапками вгору і вниз по клавішах, тому він робить це, коли дійсно чогось хоче. Це взагалі його система сигналізації,

– поділилася Нікс.

Але з того часу це перетворилося на свого роду службовий дзвінок. Це стало нагородою за полювання, тому що в квартирі він мало що може зробити. Він грає на ньому, тільки коли ми на кухні, і знає, що може перекусити,

– розповідає власниця Вінслоу.

Вінслоу грає на піаніно: кумедне відео

Вінслоу також натискає клавіші, коли вважає, що прийшов час міняти його туалет або навіть коли він просто хоче, щоб його почухали за вушком.



Крім того, Вінслоу випустив свій кліп Bean Gotta Scream, який вийшов на стрімінгових платформах. Нявкання милого котика і його власниці можна

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