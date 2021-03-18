Графіті Бенксі на стіні в'язниці зіпсували вандали: фото

Цього місяця на стіні в'язниці, де відбував покарання Оскар Вайлд, у британському місті Редінг з'явилося нове графіті вуличного художника Бенксі. Нещодавно малюнок постраждав він вандалів.

На оригінальному малюнку Бенксі був в'язень, який тікає з в'язниці за допомогою простирадла. Ближче до кінця тканина перетворюється на списані листи паперу у друкарській машинці. Ймовірно, художник хотів зобразити самого Оскара Вайлда.

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Графіті з'явилося на стіні в'язниці 1 березня – тоді ще не було достеменно відомо, хто його автор, хоча здогадки на користь Бенксі були. За кілька днів, 4 березня, художник підтвердив їх, опублікувавши відео у своєму інстаграмі.

Що зробили вандали з графіті Бенксі

Вандали замалювали друкарську машинку червоною фарбою, а нижче додали підпис "Team Robbo" ("Команда Роббо"). Це відсилка до імені суперника Бенксі – ще одного вуличного художника King Robbo.



Зіпсоване графіті Бенксі / Фото BBC

Поліція Редінга вже розшукує винних, а представники інших міських установ висловлюються з цього приводу. Усі вони кажуть, що інцидент, який трапився, є жахливим, і дуже шкода, що твори мистецтва у наш час залишаються "вразливими".

Це справжня ганьба. Я думаю, що команда Роббо зробила собі погану послугу. Схоже, що вони поспішали, і не мали із собою драбини, тому не змогли дістати вище друкарської машинки і зіпсувати решту,

– поділився куратор бристольської галереї 1loveart Вінс Джон.

Крім того, мистецтвознавець сказав, що хороший художник-реставратор зміг би виправити ситуацію, але це буде дорого коштувати.

Тим часом місцеві мешканці вже намагаються самотужки очистити стіну від напису. Один із них, 30-річний Роббі Хіллер, за допомогою миючих та пральних засобів зміг стерти зі стіни слово "Robbo".

Я був розчарований, коли побачив, що сталося. Я знаю історію Бенксі, але вона не дає людям права це робити. Бачити це жахливо. Я змив, що вийшло. Сподіваюся, що хтось приведе до ладу машинку – я не зможу цього зробити,

– розповів Роббі.



Роббі Хіллер намагається стерти фарбу з графіті / Фото BBC

Що відомо про конфлікт Бенксі і King Robbo

Ворожнеча між художниками розпочалася у 2009 році, коли Бенксі зафарбував частинку графіті King Robbo, яке той створив ще у 1985 році, під мостом у Лондоні. Бенксі намалював чоловіка, який начебто заклеює шпалерами роботу Роббо.

Роббо не сподобався цей жарт, він повернувся і знову підправив графіті по-своєму. Від тоді місце під мостом стало полотном для суперечки між художниками. Вони залишали там послання, щоразу перемальовуючи чи змінюючи роботу суперника. Ця історія набула розголосу і нею зацікавилися журналісти. У 2011 році світ побачив документальний фільм Graffiti Wars ("Війни графіті"), у центрі сюжету якого був конфлікт між Бенксі і Роббо.

У 2011 році King Robbo отримав травму і впав у кому. Тоді Бенксі відтворив оригінальне графіті в знак поваги супернику, але зробив його не кольоровим, а чорно-білим. Згодом члени "Команди Роббо" повернули малюнку початковий вигляд. На жаль, Роббо так і не дізнався про цей жест та спробу поладнати. У 2014 році він помер, не прийшовши до тями.