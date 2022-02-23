Готові переїхати: люди в мережі показали, що дратує їх у власних домівках – курйозна добірка

23 лютого 2022 , 21:46
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Джерело:

Reddit

Мабуть, у кожному будинку чи квартирі є свої нюанси, які певною мірою ускладнюють життя їхнім мешканцям. До деяких з них можна звикнути, інші – виправити, але є й такі, що можуть дратувати роками.

Люди нерідко діляться подібними проблемами у мережі, аби розповісти про свій біль, а разом з тим і розважити іншими користувачів. А нам залишається лише поспівчувати їм та порадити знайди для себе краще житло.

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"Мій друг щойно закінчив ремонт у кухні"

Фото Reddit / SirCadwaladr

"Я бачу це щоразу, коли прокидаюся"

Фото Reddit / rwhereemy

"Думаю, що мої сходи пасують до цієї теми"

Фото Reddit IsItKandar

"Через що мені доводиться проходити, щоб потрапити додому"

Фото Reddit / swimingle

"Є певні проблеми"

Фото Reddit / chefmacari

"Що ви думаєте про двері у цьому будинку?"

Фото Reddit / Hoarselyoutgrow986

"Ви відчуваєте жар моєї злості?"

Фото Reddit / Linorelai

"Майстер провів кабель через наш хула-хуп"

Фото Reddit 

"Просидів під цією вентиляцією усе літо, і дивувався, чому не робиться прохолодніше"

Фото Reddit / studiojiggly

"Це трапляється набагато частіше, ніж можна собі уявити"

Фото Reddit / CryOky

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Автор: Софія Гусєва