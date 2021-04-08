У Великій Британії господарі застали у будинку грабіжника: він спав у їхньому ліжку

Власниця будинку у британському місті Ньюлін прийшла додому, але не змогла увійти до однієї зі своїх кімнат – двері були зачинені. Стурбована жінка покликала на допомогу сина. Вони обійшли будинок, щоб заглянути у вікно, та побачили, що у ліжку спить незнайомий чоловік.

Господарка викликала поліцію. Правоохоронці відчинили двері та увійшли до кімнати саме тоді, коли непроханий гість почав прокидатися. Ним виявився 47-річний латвієць Атіс Елкснітіс.

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Поліцейські забрали п'яного чоловіка до відділку, аби з'ясувати, що сталося. Він розповів, що приїхав до Ньюліна, щоб влаштуватися на роботу у місцевому порту. Проте, його спіткала невдача – порт був зачинений. Оскільки чоловікові не було, де зупинитися, він вирушив на пошуки місця для ночівлі.



Атіс Елкснітіс заснув у чужому будинку / Фото Daily Star

Він натрапив на будинок, двері якого виявилися відчиненими. Атіс зайшов усередину, знайшов там пляшку горілки, випив її та зручно влаштувався у чужому ліжку. За його словами, тоді йому було "тепло і весело".

Чоловік не заперечував своєї вини та чесно зізнався у скоєному. Він пояснив, що зараз переживає важкий період, і щиро шкодує про те, що зробив.