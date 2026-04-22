Травень стане своєрідним мостом до потужних змін, пише Spiritualify. Початок місяця дасть емоційний та енергетичний поштовх для очищення та підготовки до нових звершень. Середина місяця буде стабільною та більш спокійною, а під кінець місяця ви знову відчуєте енергетичне піднесення.

Рак



Гороскоп для Раків

У травні ви покращите своє життя у різних сферах. Нові можливості можуть прийти через сім'ю, дім, творчу роботу, дружбу. Ви будете відчувати себе піднесеними та натхненними. Ви також посилите свій магнетизм та внесете романтику у свої стосунки. Також у травні ви відчуєте повне оновлення. Ви будете по-іншому себе сприймати та помітите, як люди стануть по-іншому сприймати вас.

Риби



Гороскоп для Риб

Початок і середина травня стануть для вас багатообіцяльними. Це буде період рішучості, сили, натхнення, потужної інтуїції. Ваші ідеї отримають форму і ви зможете повністю їх втілити у життя. Травень може показати зелене світло коханню, мистецтву, довірі до себе та можливостям, які з’являться одразу після того, як ви перестанете сумніватися в собі. Будь-яка справа, за яку ви візьметеся, буде успішною.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Астрологи кажуть, що Стрілець потрапляє до цього списку, тому що травень стає дедалі сильнішим для вогняних знаків у міру його розгортання. Для вас цей місяць буде сприятливим у всьому: стосунки, робота, творі проєкти, розв'язання життєвих питань. У цей місяць дайте собі можливість бути чесними й стосовно себе, і стосовно інших. Чесність дасть вам ту свободу дій, на яку ви заслужили.