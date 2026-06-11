У день старту 24 Канал згадує найцікавіші та найяскравіші моменти з історії турніру. Згадуємо вкрадений трофей, "Руку Бога" від Марадони, удар Зідана та інші моменти.

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Удар головою від Зідана

Це, мабуть, найвідоміша витівка в історії футболу, що сталася у 2006 році. Фінал чемпіонату світу, останній матч у кар'єрі легендарного Зінедіна Зідана. І раптом, посеред гри він розвертається і врізається головою прямо в груди захиснику італійців Марко Матерацці. Весь світ був у шоках. Як виявилося пізніше, Матерацці сказав щось образливе про сестру Зідана, і той просто не витримав. Зідана видалили, а Франція програла.

"Рука Бога" Марадони

Дієго Марадону вважали генієм, але іноді він творив дивні речі. У 1986 році у чвертьфіналі проти Англії він, зі своїм доволі невисоким зростом, вистрибнув проти величезного воротаря і... забив гол рукою. Суддя цього не помітив і зарахував взяття воріт. Після матчу Дієго хитро заявив, що це була "Рука Бога". Це стало символом нахабства та майстерності.

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Суарес покусав гравця

Луїс Суарес запам’ятався на чемпіонатах світу не лише грою, а й тим, що... кусав суперників. У 2014 році у матчі проти Італії він вчепився зубами в плече захисника Джорджо К’єлліні. Це було настільки дивно, що стало мемом на роки. За таку "дику" витівку ФІФА відсторонила його від футболу на чотири місяці.

Драма з Роналду у 1998

Це була чи не найдивніша історія з офіційними паперами в історії футболу. У 1998 році Роналду був головною зіркою планети, тому, коли перед фіналом проти Франції його не знайшли в основному складі, це спричинило справжній хаос. Спочатку на позицію нападника поставили Едмундо, але через деякий час принесли інший листок і там Роналду вже був у стартовому складі.



Кріштіану Роналду зіграє на Чемпіонаті світу 2026 / Фото з Instagram

Згодом з’ясувалося, що в готелі у Роналду стався напад: він втратив свідомість і мав судоми, тому був зовсім не готовий до гри. На полі він виглядав як зомбі – просто ледве пересувався, а Бразилія зрештою програла 0:3. Проте ця історія мала класне продовження: через чотири роки Роналду тріумфально повернувся, виграв Чемпіонат світу і став найкращим бомбардиром турніру.

Вкрадений кубок Чемпіонату світу

У 1983 році, в ніч з 19 на 20 грудня хтось вкрав зі штаб-квартири Бразильської футбольної федерації кубок Чемпіонату світу. За різними даними його вкрало четверо або троє чоловіків. Через цілих 4 роки трьох злочинців знайшли. Це був колишній поліцейський Франциско Жозе Раша, художник-декоратор Жозе Луіс де Сільвата торговець коштовностями Жуау Карлос Ернандес.

Чим цікавий Чемпіонат світу 2026

Цього року Мундіаль відзначиться кількома моментами, зокрема тим, що на поле вийдуть кілька синів зірок футболу. Як передає 24 Канал, цього року на поле вийде син Зінедіна Зідана Люка, який має амплуа голкіпера. Люка не раз висловлював своє бажання виступати за історичну батьківщину, Алжир.

Також на Мундіалі-2026 виступить син аргентинського футболіста Дієго Сімеоне Джуліано. Крім того, на поле вийде Маркус Тюрам – форвард збірної Франції та син чемпіона світу 1998 року Ліліана Тюрама та інші сини зіркових батьків.