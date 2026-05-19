Астрологиня Валері Меса виділила 4 знаки зодіаку, яким доведеться стикнутися з випробуваннями на роботі та вдома, пише People. Дехто буде відстоювати свої кордони та трішечки нервувати. Не переймайтеся, складнощі будуть тимчасовими.

Телець



Гороскоп для Тельців

Марс у вашому знаку може викликати одночасно роздратування та сильну втому через відчуття, що всі навколо занадто повільні. Якщо хтось випробовуватиме ваше терпіння, назовні вийде вся образа, яку ви так довго збирали в собі. Астрологи радять не витрачати сили на дрібні суперечки, адже зараз вдалий час для внутрішнього оновлення.

Лев



Гороскоп для Левів

Під час цього транзиту напруга навколо вашої кар'єри, обов'язків та публічного іміджу може помітно посилитися. Через надмірні очікування людей навколо є великий ризик зірватися на керівництво або обуритися через повільний розвиток подій. Астрологи радять орієнтуватися на довгострокові перспективи та не намагатися отримати все й одразу заради миттєвого схвалення.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Ваші стосунки з близькими та партнерами переходять у напружену фазу, коли приховувати старі образи більше не вдасться. Люди навколо можуть здаватися занадто впертими й не готовими до компромісів, проте ви й самі зараз не налаштовані терпіти непостійність. Пам'ятайте, що одного лише сильного тяжіння недостатньо для збереження гармонії, тому доведеться відверто говорити про проблеми.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Особисте життя та сімейні справи вийдуть для вас на перший план та принесуть емоційне виснаження через чужі проблеми. Ви відчуєте гостру потребу захистити свій простір, спокій та приватність від людей, які постійно порушують ваші кордони. Не бійтеся відстоювати власні інтереси та спокійно вирішуйте давні домашні конфлікти, щоб упевнено рухатися далі.