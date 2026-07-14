Найсильніше цей імпульс вдарить по зоні близькості та почуттів. Для трьох знаків зодіаку фінал місяця стане точкою, де старі емоційні звички просто перестануть працювати, пише Refinery29. Астрологи навіть попереджають про певний іспит у стосунках.

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Овен



Гороскоп для Овнів

Друга половина місяця приносить потужний розквіт у романтичній сфері. Юпітер у Леві максимально активує ваш сектор романтики, пристрасті та внутрішньої дитини. А перехід місячних вузлів наприкінці липня запускає 18-місячну подорож, яка змінить ваше оточення. Повний місяць 29 липня може принести раптове доленосне знайомство, переростання дружби у кохання або появу людини, з якою ви захочете будувати майбутнє.

Терези



Гороскоп для Терезів

Для вас кінець липня – це час, коли таємне стає явним, а компроміси з собою закінчуються. Ретроградні Нептун та Сатурн у вашому секторі стосунків змушують переосмислити, де ви занадто багато поступаєтеся заради мирних стосунків. Друга половина місяця підштовхне до створення зрілого, емоційно безпечного союзу. Ви або вийдете на новий рівень довіри з теперішнім партнером, або чітко зрозумієте, які саме люди заслуговують бути поруч.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

Ваш прогноз обіцяє глибоку трансформацію саме через призму близькості. Юпітер у Леві на повну силу розширить ваш сектор інтимності та вразливості. Коли у другій половині липня Меркурій вийде з ретроградності у вашому секторі партнерства, а повний місяць 29 липня "підсвітить" тему фінансів та цінностей, ви прийдете до важливого рішення. Це буде час, коли ви можете впустити партнера на абсолютно новий рівень близькості та навчитеся приймати підтримку, не боячись втратити контроль.