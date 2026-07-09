Комусь астрологи пророкують виникнення конфліктів, але зі збереженням стосунків, комусь – посилення почуттів та емоцій, які не завжди впливають позитивно на пару, пише Almanac. Але астрологи радять насолоджуватися кожною миттю. Період складнощів просто треба пережити.

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Телець



Гороскоп для Тельців

З 9 липня, коли Венера перейшла у Діву, у Тельців збережеться стабільність у коханні. Навіть якщо раніше були дрібні помилки або непорозуміння у стосунках, зараз з’являється можливість втримати "іскру" з партнером і не втратити зв’язок. Водночас 13 липня варто бути обережними: можливі суперечки та напруга в коханні. Є ризик виникнення різких емоцій і непорозумінь, які можуть швидко розпалити конфлікт.

Рак



Гороскоп для Раків

Після 9 липня увага у вашому житті зміститься на почуття. З’являться думки про кохання, і це може бути період, коли емоції стають сильнішими. Будьте обережні з цим емоційним моментом. Є шанс по-новому подивитися на свої стосунки або навіть закоханість. Також 14 липня – хороший момент для оновлення себе зовнішньо: це може підсилити впевненість і повпливати на особисте життя.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

Вже найближчими днями астрологи прогнозують для вас романтичні поїздки або спільні плани з партнером. Вони можуть допомогти вирішити напруження у стосунках або краще зрозуміти одне одного. Але через ретроградний Меркурій варто бути обережними: під час подорожей або планування можуть виникати непорозуміння. Тому важливо не поспішати з рішеннями.