Любовний апгрейд: хто зі знаків зодіаку відчує покращення у стосунках

Усім нам періодично не вистачає якихось позитивних змін у романтичних стосунках, щоб розвивати їх та вдосконалювати. Зірки прогнозують, що наступний тиждень для багатьох стане успішним у цьому плані.

Астрологиня Кейт Роуз впевнена, що вже з 20 по 26 квітня стосунки 5 знаків зодіаку значно покращаться, пише Your Tango. Тиждень розпочнеться з інтенсивного з'єднання Меркурія, Марса та Сатурна в Овні. Це буде період, коли представники цих знаків зодіаку зріло підійдуть до своїх стосунків і будуть відкриті до змін.

Дивіться також Гарні новини отримають 4 знаки зодіаку до кінця квітня

Терези



Гороскоп для Терезів

Зірки закликають вас, Терези, не йти легким шляхом. Ваші довготривалі стосунки мають труднощі, але це не означає, що буде легше з кимось іншим. З понеділка, 20 квітня, до вас прийде розуміння того, що до стосунків треба підходити зі зрілістю. Ви знайдете силу обговорити ситуацію, яка склалася у ваших стосунках. Стане краще.

Овен



Гороскоп для Овнів

На наступному тижні важливо показати людині, що ви її любите. Заплануйте щось особливе для партнера чи партнерки, покажіть, що ця людина є пріоритетом у вашому житті. Не кидайте слів на вітер у ваших стосунках. Покращення настане вже на наступному тижні.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

З 20 квітня ви повторно закохаєтеся у ту ж саму людину. Ви будете пізнавати одне одного по-новому. Якщо ви самотні, то можливості раптово відкриваються всюди, коли Венера переходить у Близнюки. Цей транзит – ідеальний час, щоб почати зустрічатися та заявити про себе.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Зосередьтеся на створенні стосунків, які підходять саме вам, а не суспільству. Ваші романтичні справи підуть вгору. Ви станете відкритими новим людям та враженням. Дайте собі шанс ризикнути та спробувати щось нове у стосунках.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

Козороги, час для довгострокових змін. Вже дуже скоро ви остаточно зрозумієте, що вам потрібно у стосунках. Зараз ви вже готові до серйозних намірів створити родину, а не просто зустрічатися. Ставте складні запитання потенційним партнерам і чітко висловлюйте свої наміри.