Астрологиня Кейт Роуз уверена, что уже с 20 по 26 апреля отношения 5 знаков зодиака значительно улучшатся, пишет Your Tango. Неделя начнется с интенсивного соединения Меркурия, Марса и Сатурна в Овне. Это будет период, когда представители этих знаков зодиака зрело подойдут к своим отношениям и будут открыты к изменениям.

Весы



Гороскоп для Весов

Звезды призывают вас, Весы, не идти легким путем. Ваши долговременные отношения имеют трудности, но это не значит, что будет легче с кем-то другим. С понедельника, 20 апреля, к вам придет понимание того, что к отношениям надо подходить со зрелостью. Вы найдете силу обсудить ситуацию, которая сложилась в ваших отношениях. Станет лучше.

Овен



Гороскоп для Овнов

На следующей неделе важно показать человеку, что вы его любите. Запланируйте что-то особенное для партнера или партнерки, покажите, что этот человек является приоритетом в вашей жизни. Не бросайте слов на ветер в ваших отношениях. Улучшение наступит уже на следующей неделе.

Стрелец



Гороскоп для Стрельцов

С 20 апреля вы повторно влюбитесь в того же самого человека. Вы будете познавать друг друга по-новому. Если вы одиноки, то возможности внезапно открываются везде, когда Венера переходит в Близнецы. Этот транзит – идеальное время, чтобы начать встречаться и заявить о себе.

Водолей



Гороскоп для Водолеев

Сосредоточьтесь на создании отношений, которые подходят именно вам, а не обществу. Ваши романтические дела пойдут вверх. Вы станете открытыми новым людям и впечатлениям. Дайте себе шанс рискнуть и попробовать что-то новое в отношениях.

Козерог



Гороскоп для Козерогов

Козероги, время для долгосрочных изменений. Уже очень скоро вы окончательно поймете, что вам нужно в отношениях. Сейчас вы уже готовы к серьезным намерениям создать семью, а не просто встречаться. Задавайте сложные вопросы потенциальным партнерам и четко выражайте свои намерения.