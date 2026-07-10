Але зірками цього спекотного сезону стануть 2 знаки зодіаку, яких астрологи назвали найщасливішими, пише Parade. Вам круто пощастило, якщо ви Рак чи Лев.

Дивіться також Європа переживає екстремальну спеку: кумедні меми про погоду влітку, яка завжди "неочікувана"

Лев



Гороскоп для Левів

Лев стане найщасливішим знаком зодіаку останніх двох місяців цього літа. Планета розширення Юпітер входить у ваш знак, що розпалить пристрасть, додасть упевненості, сміливості та бажання яскраво самовиражатися. Люди тягнутимуться до вашої магнітної енергії, а доля почне підкидати нові можливості. Нарешті ви відчуєте готовність діяти та жити відповідно до своїх головних цінностей та вимог. Несподівані дива можуть повністю змінити життя та розкрити ваш потенціал.

Проте варто бути обережними й не переходити межу між здоровим азартом та імпульсивністю. Не ухвалюйте поспішних рішень через зачеплену гордість. Рухайтеся вперед поступово, крок за кроком довіряючи своїй інтуїції. Цього літа ви зможете чітко зрозуміти свої бажання, почати шлях до великих цілей і стати кращою версією самих себе. Перед вами відкриється безліч доріг, тому важливо вчасно відсіювати те, що не варте вашого дорогоцінного часу. Налаштуйтеся на успіх, і це примножить усе добре у вашому житті.

Рак



Гороскоп для Раків

У липні ви вже відчуваєте натхнення для нових починань та пошуку нових шляхів. Однак ретроградний Меркурій, який рухатиметься саме через ваш знак, змусить спочатку розібратися з незавершеними справами. Ця планета відповідає за спілкування та ясність думок, тому вона підштовхне вас до непростих розмов, аналізу минулого досвіду та виправлення старих помилок. До 23 липня планета вимагатиме від вас максимальної обережності та уважності.

Але коли ретроградний Меркурій закінчиться, решта літа стане набагато динамічнішою, амбітнішою та успішнішою. Коли ретроградна метушня вщухне, ви зможете чітко сфокусуватися на своїх ресурсах та зрозуміти, як ними розпоряджатися. Це буде ідеальний час, щоб піднятися кар'єрними сходами, зайнятися новими проєктами та отримати віддачу за роботу, яка приносить справжнє задоволення.