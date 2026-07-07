У липні Овнам і Скорпіонам астрологи радять зосередитися на незавершених справах, домашніх питаннях і ретельно планувати поїздки, адже поспіх може створити зайві проблеми, пише Almanac.

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Овен



Гороскоп для Овнів

Липень буде насиченим на події та нові враження. Вас постійно тягнутиме в дорогу, тому липень чудово підходить для невеликих подорожей, поїздок за місто або дослідження нових місць поблизу. Водночас чимало уваги доведеться приділити дому та побутовим питанням. На початку місяця можуть нагадати про себе дрібні проблеми, які давно відкладалися, тому краще не затягувати з їхнім вирішенням. Також варто бути готовими до несподіванок, адже липень обіцяє чимало непередбачуваних ситуацій.

Середина місяця стане вдалою для ремонту, облаштування житла або інших домашніх проєктів. Після 22 липня на перший план вийдуть особисте життя, романтика та приємне спілкування. Якщо давно хотіли більше часу приділяти коханій людині чи власним захопленням, саме тоді з'явиться така можливість. Наприкінці місяця особливе задоволення принесуть зустрічі з друзями та неформальне спілкування. Головне – не боятися змін і використовувати всі можливості, які з'являться на вашому шляху.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Липень може розпочатися з думок про подорожі та нові горизонти, однак поспішати з планами не варто. Обставини можуть вносити свої корективи, тому важливо запастися терпінням і не нервувати через затримки чи зміни. Уже на початку місяця ви відчуєте приплив сил і рішучості, що допоможе впоратися з будь-якими труднощами. Також цей період буде сприятливим для нових знайомств, спілкування та активного соціального життя. Деякі Скорпіони можуть отримати цікаву пропозицію, пов'язану з поїздкою або відпочинком.

У другій половині липня особливу роль відіграватимуть кар'єра та професійні амбіції. З'явиться шанс проявити себе, взяти на себе більше відповідальності або зробити крок до бажаної мети. Водночас не варто забувати про дім, адже наприкінці місяця саме домашні справи вимагатимуть найбільше уваги. Це вдалий час, щоб завершити ремонт, впорядкувати подвір'я чи нарешті доробити те, що давно відкладалося. Результат ваших зусиль буде помітним і принесе справжнє задоволення.