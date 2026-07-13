Астрологиня Стеф Койфман каже, що друга половина липня може стати переламним моментом для представників двох знаків зодіаку, пише Condé Nast Traveler. Стеф вважає, що наприкінці місяця для представників цих знаків почнеться нова глава, яка задасть напрямок розвитку на тривалий час.

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Лев



Гороскоп для Левів

З середини липня ви відчуєте, що поступово повертаєтеся до себе. З'явиться більше енергії та впевненості, щоб рухатися вперед і втілювати свої плани. 26 липня розпочнеться важливий період змін, який триватиме близько півтора року. Астрологиня вважає, що саме зараз ви почнете позбуватися того, що вже не відповідає вашим справжнім бажанням і цілям.

Особливу увагу варто звернути на події 29 липня. Вони можуть показати, у якому напрямку розвиватиметься ваше життя найближчим часом. Важливу роль у цьому можуть відіграти люди поруч, а також домовленості та нові знайомства.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Після 26 липня для вас розпочнеться новий етап. Вам, ймовірно, доведеться переглянути свої пріоритети та зосередитися на тому, що справді має значення. Наприкінці місяця події почнуть розвиватися швидше. 29 липня ви можете отримати підтвердження, що рухаєтеся у правильному напрямку. Саме тоді стане зрозуміліше, які можливості відкриваються перед вами і яку роль у цьому відіграватимуть партнери, союзники чи однодумці.

Якщо в цей період плануватимете поїздки, астрологиня радить проводити більше часу з людьми, які надихають і поділяють ваші цінності. Також варто уважніше ставитися до спільних фінансових домовленостей, щоб уникнути непорозумінь.