У липні на представників цих знаків чекають зміни на краще, успіх, розуміння своїх цілей та їхнє досягнення, пише Your Tango. А ще Місяць у Водолії допоможе прояснити багато ситуацій.

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Близнюки



Гороскоп для Близнюків

1 липня ваш настрій буде просто на висоті. Місяць у Водолії допомагає вам довіритися першому передчуттю: цей місяць буде хорошим. Ваша інтуїція вас не підведе. Липень дасть можливість продовжити та розвинути те, що ви почали ще в червні. Ви отримаєте шанс реалізувати кілька крутих ідей, які спали вам на думку минулого місяця. До успіху залишився буквально один крок. Нарешті справи зрушать з мертвої точки, і це робить вас неймовірно щасливими.

Терези



Гороскоп для Терезів

Ваш настрій у перший день липня задасть правильний тон на весь наступний місяць. На щастя, ваша енергія зараз повністю позитивна. Ви чітко знаєте, чого хочете від цього літнього місяця, а під час Місяця у Водолії ви точно зрозумієте, як цього досягти. Ви почнете місяць на дуже щасливій ноті й не будете відступати. Саме так ви й любите жити: мати перед собою чітку мету та знати, що якщо ви чогось захочете, то обов'язково цього досягнете.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Одне можна сказати напевно: ви точно не входите в новий місяць із поганим настроєм. Навіть якщо червень приніс не зовсім те, чого ви хотіли, ви не збираєтеся киснути. Настав час пробувати знову і знову, і саме це ви плануєте робити вже з 1 липня. Підтримувати позитивне мислення – це для вас усе. На початку липня ви відчуєте справжнє піднесення та захват від своїх планів. Водолії, ви вже дуже давно не були такими щасливими, тому візьміть від цього моменту максимум.