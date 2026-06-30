Чотирьом знака зодіаку астрологи радять триматися міцніше – середа готує для них справжні американські гірки, пише The Kit. Головною темою дня для цієї четвірки стане повний експромт, раптова зміна планів та неймовірно потужне спілкування.

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Овен



Гороскоп для Овнів

Завтра на вас чекає мегаактивне та живе спілкування з друзями й однодумцями. Ваш рівень ментальної енергії буде зашкалювати, а це означає, що ви зможете переконати у своїй правоті абсолютно кожного. Проте ближче до вечора зірки радять увімкнути максимальну гнучкість. Плани можуть різко змінитися, а обставини підкинуть зустріч із новою та несподіваною людиною. Вечір ідеально підходить для дружніх посиденьок.

Близнюки



Гороскоп для Близнюків

1 липня ви будете затято відстоювати власну думку, особливо якщо заговорите про серйозні та суперечливі речі – політику, релігію чи гострі соціальні теми. Оскільки цей день буквально витканий із раптових імпульсів та спонтанних рішень, не рубайте з плеча. Зробіть глибокий вдих і добре подумайте перед тим, як щось сказати, щоб потім не шкодувати про сказане. Вечір присвятіть пізнанню чогось нового та пригодам.

Терези



Гороскоп для Терезів

Будьте готові до будь-яких несподіванок, адже цей день може перевернути ваші плани з ніг на голову. Зірки обіцяють раптові запрошення на вечірки чи тусовки, а також спонтанний, але дуже приємний флірт. Крім того, завтра буде чудовий час, щоб доторкнутися до мистецтва – творчість принесе особливе задоволення. Порада для батьків: будьте трохи уважнішими до своїх дітей. Вечір створений для активного соціального життя.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Ваше слово матиме завтра неабияку вагу: ви будете казати те, що думаєте, і чітко відповідатиме за свої слова, тому ваша здатність переконувати буде на висоті. Утім, цей день може принести легку неуважність, тож є ризик дрібних побутових травм. Звичний розклад дня може раптово змінити свій вектор. Слідкуйте за своїми діями та словами, щоб зберегти гарний настрій. Вечір пройде за цікавими розмовами.