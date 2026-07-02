Астрологи вважають, що до 11 серпня представники двох знаків зодіаку відчують більше впевненості у власних силах, пише Your Tango. Саме це допоможе їм наважитися на те, що вони давно хотіли зробити, але постійно відкладали.

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Стрілець



Гороскоп для Стрільців

До 11 серпня Стрільці можуть відчути потужний приплив енергії та мотивації. Якщо останнім часом вам не вистачало сил, щоб нарешті взятися за важливі справи чи навіть змінити своє життя, цей період допоможе зробити перший крок.

Астрологи вважають, що зараз не варто обмежуватися лише одним проєктом. Ви зможете успішно поєднувати кілька справ одночасно, а завдяки вмінню переконувати й легко знаходити спільну мову з людьми отримаєте підтримку на шляху до своїх цілей.

Риби



Гороскоп для Риб

До 11 серпня Риби можуть зіткнутися з більшою кількістю емоційних ситуацій, ніж зазвичай. Водночас астрологи радять не боятися проявляти свої справжні почуття та не озиратися на думку інших, якщо хочете досягти того, про що давно мріяли.

Якщо у вас давно є творча ідея, зараз саме час спробувати втілити її в життя. За словами астрологів, цей період сприятиме тому, щоб довести розпочате до кінця й зробити крок назустріч своїм амбіціям.