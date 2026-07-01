У липні двом знакам зодіаку доведеться багато розмірковувати над своїм життям, цілями та діями, пише Your Tango. Це буде глибокий іспит на щирість перед самим собою. Поки інші знаки перераховуватимуть гроші чи шукатимуть кохання, цим двом доведеться розібратися зі своїми справжніми прагненнями.

Дивіться також Липень почнеться на позитивній ноті для 3 знаків зодіаку: цей настрій задасть тон усьому місяцю

Овен



Гороскоп для Овнів

У липні ви почнете проводити набагато більше часу наодинці зі своїми думками. Головне питання, яке крутитиметься в голові: чи не женетеся ви за чимось лише тому, що суспільство нав'язало думку про обов'язковий успіх? Зірки радять нарешті відділити власні бажання від чужих очікувань.

Полегшення принесе середина місяця – після 14 липня з'явиться чудова нагода повернутися до звичного догляду за собою та відновити сили. А от наприкінці липня, близько 29 числа, на вас чекають великі зміни в дружбі. Хтось із близьких може назавжди піти з вашого життя, бо ви просто переросли ці стосунки. Але не засмучуйтеся, адже в той самий час у ваше найближче коло несподівано увійде людина, яку ви раніше майже не знали.

Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Ваш управитель Меркурій майже весь місяць буде ретроградним, тому аж до 23 липня вам буде важко фокусуватися. Намагайтеся не відкладати справи на останню хвилину. Разом із цим липень змусить вас серйозно замислитися: чи справді ви хочете того, до чого так довго йдете, чи вам просто подобалося красиво розповідати про це знайомим?

Зірки натякають, що ви значно швидше досягнете мети, якщо просто перестанете ділитися планами з усім світом. З 9 липня вся ваша увага перемкнеться на дім. Ви нарешті відремонтуєте те, що давно дратувало, і займетеся створенням максимального затишку, щоб ваша фортеця стала найкомфортнішим місцем на землі.